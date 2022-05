Isabelle VOIRON

Adrexo - Distributrice de pub (Autre)

CHAMBERY

je remplis vos boites aux lettres de tonnes de pub et de journaux gratuit, c'est un travail qi est interressant, je suis toujours en contact avec les gens et comme j'aime bien discuter ça va, pui j'ai pas mon patron sur les talons. le seul bémol c'est que c'est pas bien payé au vu de la pénibilité du travail. c'est toute l'année par tout les temps et en ce moment c'est très dur.