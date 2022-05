THALASSOLINE - Cadre de service marketing (Marketing) - L'isle jourdain Webmastering éditorial pour le site thalasso-line. Création de fiches produits, mise à jour et animation des dernières minutes et promotions. Création de pages de captation d'audience. Veille concurrentielle et analyse de la performance du site. Traduction du site en anglais. Assistance au Directeur Marketing dans ses opérations. Interaction avec l'équipe de vente.

CTA EVENTS - Chef de produit (Marketing) - Toulouse Création du contenu rédactionnel du site classpremium. Animation et mise à jour. Référencement et création de campagnes de liens sponsorisés. Recherche et développement de l'offre produits, gestion des partenariats et interface avec les prestataires. Opérations de marketing online et offline.