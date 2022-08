Jacques Guinot

Epinal

Classes mixtes Opérateurs-mécanographes et aides-comptables (+ vente à l occasion de la photo). La Belle époque ! Mes potes : Nicolas, Evrard, Houberdon, Chapuis, Philipponel, Lhote, Aubel, etc. plus les internes André Bazin et autres Agostino Di Guglielmo, René Lombard et Jean-Claude Rozot...et bien sûr ma petite préférée, Martine Renault.