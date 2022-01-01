Jacques OBSER est sur Copains d'avant. Pour le contacter, connectez-vous ou inscrivez-vous gratuitement.
Parcours
Parcours scolaire
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LYCEE LOUIS COUFFIGNAL - Autre (Voie générale)- Strasbourg 1967 - 1971
Parcours militaire
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QUARTIER JUNOT- Dijon 1971 - 1972
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27ieme Regiment D'infanterie- Dijon 1971 - 1972
Parcours entreprise
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Danzas (DHL) - TAXATEUR TARIFICATEUR (Autre)- STRASBOURG 1972 - 1974
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Alsace (Banque Populaire) - Mafiosi (Autre)- STRASBOURG 1977 - 1997
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BANQUE POPULAIRE STRASBOURG - MAFIOSI (Commercial)- Strasbourg 1977 - 1997
A propos
Général
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Prénom Nom :Jacques OBSER
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Vit à :
OBERNAI, France
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Né le :
28 oct. 1951 (70 ans)
Ma vie aujourd'hui
Description
JE SUIS MARIE 2 ENFANTS 31et 34 ANS. MA FILLE AINEE HABITAIT A CADALEN MARIEE AVEC UN RUGBYMAN ( NEJMI KARA) QUI JOUAIT A GAILLAC ET BLAGNAC ON EU UNE UNE FILLE INES ET UN GARÇON ILLYAN. ils sont revenus et habite maintenantERGERSHEIM
J'ETAIS CHAUFFEUR A LA CCS SOUS LES ORDRES DE L'ADJUDANT TOUSSAINT.LES NOMS DONT JE ME RAPELLE SONT HOAREAU DE LA REUNION, BARBIER, VIGUIE ...,GOIN,COLOMBANO,BESSON,TREILLE,JARLEAU,BATAILLET, LE BOXEUR COURTOIS QUI A FAIT DU RAB CHAUFFEUR DU MEDECIN,etc J'AIMERAI BIEN RETROUVER QUELQUES POTES DE CETTE PERIODE POUR LES RENCONTRER OU LES RECEVOIR S'ILS SONT DE PASSAGE DANS LA REGION ALSACIENNE. EN CE MOMENT J'ETAIS SUR UN PROJET TRES IMPORTANT SUR L'AFRIQUE E CONCERNANT LE TRAITEMENT ET LA VALORISATION DES DECHETS URBAINS MAIS LE PROBLEMEME EST LES AFRICAINS A QUI IL FAUT APPORTER LE CREDIT , L'USINE ETC. POUR DANZAS MES COLLEGUES ETAIENT GASS, SKOWRONSKY, MON BOF ARSENE ( DECEDE A 50ANS) BENAISSA, ADJUDANT LEHMANN , CLARISSE LA STANDARDISTE AUJOURD'HUI ELEBEUSE DE POULETS, KISSLING, ANTON, MME SCHNEIDER
Profession :
LA PLUS BELLE -RETRAITE-
Situation familiale :
marié(e)
Enfants :
2