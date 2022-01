Jacques REMBERT

Villebon sur yvette

Pas très emballé par les hautes études (facultés) et malgré ma 3° place au concours de Villegénis (Air France), j'ai choisi le CFPEA Villebon pour son ouverture de carrière (ouvrier -> technicien -> ingénieur) voire de pilote puisque j'y suis devenu pilote de planeur. Je suis sorti 4° / 35 et j'ai donc bénéficié du complément de 1 an à Latresne ... voie royale vers le technicien puis l'ingénieur .