Jacques RIVAUD

Les années d'enfance avant 68.L'ordre,la discipline.De nos jours les petits biquets et biquettes tiendraient combien de temps ???

Les grandes années post 68 !!! N'en déplaise à des tas d'ennuyeux actuels,il y avait de la vie à l'époque !!! Et vive le club d'art dramatique qui a donné de grands acteurs et réalisateurs comme Cédric Klapisch(voir le site du Lycée Rodin...En éternelle construction ).

Mon DEUG,ma Licence et ma Maîtrise..C'est à peu près tout.Le CAPES,ce fut bien après

Antony

J'y ai enseigné l'Histoire-Géographie depuis 1984.Durant trente-huit ans j'ai pratiqué dans les classes de Troisièmes,Secondes et de Terminales.Les classes d'examens et par conséquent je ne compte plus les copies corrigées...Il y en aurait trop !!! Maintenant je suis à la retraite.