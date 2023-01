Jean Claude FOURNIER

CJ - Tucquegnieux Gardien de buts. Plus de 100 buts encaissés la première saison de cadet (surnom donné par mon pére mon plus grand supporter, (YACHINE la passoire). Me suis pas mal amélioré par la suite, mais n'a pas fait une grande carrière internationnale, faut pas exagéré n'est ce pas les copains de l'équipe de l'époque .

Association Des Commercants De Cherbourg - Cherbourg Pendant mon service militaire et grace à mon super copain de caserne marc Baradel (d'homécourt). On a comme ca pour ce faire un peu de sous, étaient des mannequins amateurs pour l'association des commercants de cherbourg merci BOBOSSE le patron de l'assos à l'époque. On a pu cotoyer des mannequins pro, femmes et hommes tu t'en rappel marc !!! On a même été payé en fringues pas mal.