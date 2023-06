Agence de METZ (Woippy) Des supers collègues, Une super école... la preuve, je me suis donné le temps d'obtenir un BTS à 40 balais, et enchaîné avec la Capacité Transport Marchandises, et même pris qq cours d'anglais ! oeuf corse ! Et je ne parle pas de la patience, parfois, des équipes au Siège... c'est que j'en posais des questions ! Un bel échange de compétences à la sortie.

CIBLEX FRANCE - RESPONSABLE ETUDES ET PROJETS (Informatique)

Ivry sur seine

Que demander de plus que de faire ce pourquoi on a l'impression d'être fait(e) ?! Chercher - et trouver, c'est mieux ;-) - des solutions pour améliorer et optimiser le travail. De nombreux moments de partage et surtout, de belles rencontres.