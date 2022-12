Jean FRIEDEL

français latin allemand puis grec à partir de la 4ème, en 4ème et 3ème j'étais un peu immature, en mai 1968 ma mère nous a envoyé à la campagne sous prétexte de risque d'épidémie ...

filière normale avec français allemand latin et grec, j'ai lâché le grec au passage à Louis le Grand parce qu'il fallait continuer le latin, si j'avais eu le choix j'aurais gardé le grec ...

Paris

une année de Math sup dans la classe de Mr Syros (?) : passage au "fond de la piscine" ; j'ai pris l'anglais en hypotaupe pour me simplifier la vie : j'ai bien aimé faire de la peinture avec les suites de Fibonacci et la géométrie descriptive mais le reste fut un cauchemar !