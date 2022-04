incorporé le 4février 1982 ,ventilé dans ET 2 passant rouge sorti au mois de mai de la même année en qualité de conducteur. en suite transfèré à l'école de GENDARMERIE de ST - ASTIER en dordogne. Nous ,cette PROMOTION 82/02 était surnommée : LES PRECUITS. en suite ventilé au CMF HOURTIN: renfort surveillance des plages atlantique en PSIG.

Bouliac

P.G.G.D : peloton de groupement de gendarmerie départementale. -gendarme auxiliaire. -basé les premiers temps au: C.F.M. HOURTIN/ Surveillance des plages atlantique,encadré par un peloton de gendarme mobile de PERIGUEUX ,je ne me souviens plus du numéro de l'escadron 2 ème temps quartier béteille par un encadrement composé de gendarmes mobiles du 5/11 et 10/11. Cdt :adj- chef LE DAIN léon