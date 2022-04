Clamart

C'est mon plus long séjour et sans aucune hésitation le plus enrichissant.. J'ai été successivement de 81 à 82 ajoint au coordonnateur de projet de reconstruction du centre de traitement des brulés. de 1982 à 1985 chef du service du matériel et des travaux, de 1985 à 1988, chef du service du personnel, de 1988 à 1990 adjoint au coordonnateur du projet de reconstruction de l'Hia PERCY.