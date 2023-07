Nanteuil en vallee

Je n'avais pas venir par tous les temps en vélo, à pied, à l'école, étant né dans les lieux et où j'y ai vécu mon enfance! En plus des enseignants s'étant succédés dans cette école je voudrais rendre hommage à un couple de photographes qui pendant de nombreuses années est venu tirer le portrait de plusieurs génération d'entre nous: il s'agissait de Robert Proteau et de son épouse Lucienne.