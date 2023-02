Responsable de division pour la gestion patrimoniale et l'expertise des réseaux d'eaux

En charge de tous les travaux d'investissement sur les réseaux d'eaux eau potable et eau non potable de la capitale.

EAU DE PARIS - Responsable d'agence (Autre)

Paris

En charge de l'Agence Ouest de la Direction de la Distribution pour l'entretien des réseaux d'eau potable et eau non potable, les branchements et travaux à la demande de tiers.