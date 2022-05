CARS NEDROMA - Chauffeur (Autre)

Grigny

Je suis Chauffeur de Car. Je fais aussi bien du Scolaire que de l'Occasionnel ou que des Séjours en France ou a l'Etranger. J'y suis resté 12 ans et je suis devenu formateur et je m'occupais de faire les tests pour le recrutement des nouveaux chauffeurs et je gèrais le Parc pour les différentes tâches de réparation, de contrôle Technique et autres...