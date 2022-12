Jean-Luc CHRETIEN

Nancy

Le centre de formation PEGC était reparti sur l'ENG de Nancy et l'ENF de Maxéville. J'étais interne à l'ENG rue Marcelle Dorr après mon baccalauréat que j'ai passé dans les Vosges à l'ENG Mirecourt. Je me souviens de ce grand dortoir très vide. On était très libre. Aucun surveillant. J'avais mes cours à la Fac de Sciences de Vandoeuvre. Ensuite en 1971 je suis devenu IPESIEN pendant 4 ans en physi