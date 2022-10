Jean-Luc MONLOUIS

Chateaulin

J'étais Grenadier Voltiveur et je me tapais la radio lors des manœuvres dans la compagnie de combat(les passants vert) avec les Sergent Xibéras,Marcelin et Conille.Le capitaine s'appelait Hoff.Avons fait Coetquidan,Le Fort de Penthièvre,Caylus et Bonifaccio.J'ai pas mal galéré mais que de bons souvenirs pendant 12mois.Les quartiers libres à Chateaulin,Douarnenez et Quimper