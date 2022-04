Jean-Luc SERVIERES

Ecole Du Marché - Villeparisis Enfant du "quartier du marché", après mes sections de maternelle à la maternelle République du "vieux pays" où ma mère est directrice, je rentre au CP dans la classe de Mme COUSTEIX dont je garde d'excellents souvenirs ainsi que de MM FAREZ et MARCHAND.

Collège Gérard Philipe - Villeparisis 5 ans dans ce collège où je me rendais en vélo, où j'ai redoublé ma 3ème afin d'améliorer mes maths en vue d'une seconde "C". Souvenirs sympas de M. REBUT prof d'histoire géo passionnant et de M. FROIDEFOND prof de math (lors de mon redoublement).

Lycée Jean Zay - Aulnay sous bois Une année en seconde "C". Les maths et la filière "C" n'est pas pour moi. Le professeur de physique (M. BOUTEILLOUX) m'invite à trouver une voie "plus commerciale" en déclarant que j'aurai certainement un jour une action publique : Bingo, je suis élu dans ma commune depuis 1989.

Lycée Polyvalent - Villepinte Deux années formidables. Super ambiance, dont une prof d'action commerciale dont j'ai malheureusement oublié le nom. J'obtiens le bac G3 sans grandes difficultés.