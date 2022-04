CSQ - Queven

Scouts D'europe - Rueil malmaison

Radio Lorient Mélodie - Lorient

Lorient Melodie Et Radio Bleu Marine - Lorient les premieres radios de la bande fm j ai pris un immense plaisir a animer les ondes a cette epoque les apres midi en semaine le samedi le hit des clubs des fois toute la nuit et le dimanche matin les dedicasses avec des fois pas un coup de telephone et la il fallait les inventer c etait genial

ES LA TRINITE SURZUR - La trinite surzur je travaillait comme cuisinier serveur a la vielle fontaine et entrainement foot une fois dans la semaine et match le week end un tres joli patelin j y ai passe une super annee.si certains me reconnaissent n hesitez pas

GOLF DE VAL QUEVEN - Queven belles parties entre copains et gros bols d air n est ce pas david

Les Genets D Or - Gestel club de billard anglais ou j'y ai joue pendand 5 ans et ou on est monte de la 2 eme division a la nationale 3 c etait une belle bande de copains qui ne se prenait pas au serieux