Jardins D'arcadie - COMMIS DE CUISINE (Autre) - Anglet commis cuisinier un ;-) a toi a que c'etait le bon temps lol Iñaki aguire mon chef et toute l equipe avec une certaine Josiane B qui est devenue une artiste ....

CHEZ RAYMOND - Chef cuisinier (Autre) - Kourou cuisinier au bar des sport a Kourou ensuite a Cayenne avec un camion "kikiwi" et la connaissance du peuple Bresilien avec toutes ces secret et la naissance de ma fille Maité un petit restaurant a Cayenne l''agora et bons nombre de voyages et d''aventure entre la Guyane et le Bresil.

L'agora - Dirigeant (Direction générale) - Cayenne restaurant franco Bresilien a Cayenne au coeur de l'amour proche de la crique music feijoada et gaitée Bresilienne mais aussi la cuisine Française et Bresilienne et un jour de mai 1987 ma fille est née "Maité" le plus beau diamant de la vie.

Jmtrans - Artisan (Autre) - Cayenne entre Guyane et Bresil les sentiers, le fleuve oyapok les traversée de la guyane en pirogue pour rejoindre le Bresil ou les pistes de guyane pour ravitailler ceux qui en avait besoin. c'est la bas que j'ai connu la valeur de la vie et la parole que l'on donne . quel beau paysage "te amo ainda !"

Chez Raoul's - CHEF SAUCIER (Autre) - New york restaurant Français a new york responsable des sauces je sus rentre comme grillardin et sorti comme sous chef de cuisine et chef saucier ( meci a mon pote Alain qui lui est un vrai un homme un chef de cuisine

CLINIQUE DELAY - Chef cuisinier (Autre) - Bayonne ben j'etait le cuisinier " paella; pot aux feu; saumon sauce aux pommes ; entrecote au roquefort enfin de la cuisine koi ..

Askabroc - Commerçant (Autre) - Bayonne ben salut je fait les broc mais bien sur je cuisine aussi car c mon 1er job ;)

HOTEL NOVOTEL CAYENNE - Sous chef de cuisine (Autre) - Cayenne en cuisine du 15 JUIKKET 2008 au 12 JANVIER 2009 PUIS EN EXTRA LE WEEK END AVEC LE CHEF MONSIEUR MELIUS JEAN CLAUDE

LES AMANDIERS - CHEF CUISINIER (Autre) - Cayenne un bon passage en Guyane avec un Armand et Yvonne , sans oublier Arsene ,Monique,Armande,Michele,André,Marie,Wanja,et Seco .le meilleur restaurant de Cayenne au Meilleur acceuil (confit de canard ,saumon maracuja , que des produits frais et bon)et toujour le sourire de marie et wanja!

HOTEL NOVOTEL CAYENNE - S/CHEF DE CUISINE (Production) - Cayenne L INFARCTUS DU MYOCARDE A FAIT STOPPER NET MON PARCOURS PROFESSIONNEL .......