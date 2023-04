Air France Klm - Responsable de politique de tarification (Technique) - MADRID Contrôle et rationalisation des tarifs et des conditions de vols Analyse de la concurrence et des tendances de l’industrie

Renault Trucks - Responsable de zone export (Commercial) - VELIZY VILLACOUBLAY En charge du developpement de la zone Amerique Latine. Business Development, Strategy Gestion de grands comptes Gestion de projets de transport On road et Off road

BOEING - Chargé d'affaires et Gestion de projet (Commercial) - Seattle Management et support à des projets de la Commission Européenne. Analyse économique et d'investissment de systèmes technologiques pour la navigation aérienne

INDRA SISTEMAS - Torrejon de ardoz Responsable d'un portefeuille de projets internationaux d'implantation de systèmes de navigation et de contrôle aérien (e.g. Infrastructures de gros oeuvres et de télécommunication, Tours de contrôle et de radar, gestion et mise en place de Simulateurs, Radars primaires et secondaires, Systèmes de communication/surveillance).

Df Nucleo - Area Sales Business Development Manager (Commercial) - Madrid