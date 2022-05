Jean-Pierre ACCARD

ESCORTEUR RAPIDE LE CORSE - Qm1 fourrier magasin général (Administratif)

Brest

embarqué sur LE CORSE après désarmement du CHAMPENOIS (grosse avarie de machine) on s'installe dans les hamacs après les bannettes du "CHAMP" Plein de bons souvenirs et de bonnes escales. Je me suis marié en octobre 1970 (étaient invités : Gérard LHUILLIER boulanger, Michel COUEDIC bosco, et Yvon DERRIEN fourrier) On a fait une escale à AJACCIO ou l'on a fait une grève des permissionnaires (con