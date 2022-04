Taverny

Juin 1970 l'abbé Letteron qui menait le C.J.T. et le Cercle Théâtral quitte Taverny. Un nouveau petit groupe de jeunes de 14-15 ans s'est formé autour de Pierre Beunon, qui va constituer la nouvelle génération du Cercle qui prendra vraiment son essor entre 72 et 76. Rallyes auto, Rallyes Vélo, spectacles et visites à destination des séniors, camps d'été. La dimension confessionnelle passe à l'arr