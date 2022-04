Jean-Pierre FOUCAULT

A l'époque il y avait une école de garçons (sur la place du village) où j'étais et une école de filles qui est devenu l'école Marcel Pagnol de maintenant. CE2 (de sept. 1960 à juin 1961) et CM1 (de sept. 1961 à juin 1962) avec M. Hervé. CM2 (de sept. 1962 à juin 1963) avec M. Foucault (mon père).

A l'époque ce collège s'appelait le lycée de la Cathédrale et était une annexe du lycée Henri IV. Je n'y ai fait que ma sixième car, remplacé par Camille Guérin, il a été fermé en 1964. Je me suis donc retrouvé en cinquième pour faire l'ouverture de Camille Guérin qui était un lycée à l'époque.

Poitiers

De la 5ème à la terminale. Terminale C à Camille-Guèrin année scolaire 1970-1971 avec Etienne MOINE, Hubert BRUNET, Joseph FERRAND, Jean-Marc FRAILONG, Olivier De TOURRIS, Francis DUTAULT, Joelle VALZ, Annick FAILLER, Pascale GIBOUIN, Jean-Pierre SAUZET, Gérard BONNET, Pascal MAGNIEN, Jean-Luc PORCHERON, les soeurs BERTHON, Yves CLARO, Claude RENAUD, Jacques BODOT, Christophe ACHARD, etc, etc, etc