Une époque ou Dreux n'était encore qu'une grosse bourgade de la Beauce. Le midi nous passions avec ma cousine Annick Lefèvre dans des champs de blé cueillir pour nos maîtresses... d'école des bleuets et coquelicots. Prétexte de quelques minutes de retards qu'elles nous pardonnaient bien volontiers.

Boulogne billancourt

Je me souviens d'un instituteur M Gerry. Du Directeur poète M Rey, d'un prof d'histoire, militant communiste m'ayant donné le gout de l'histoire et du cinéma, de copains Patrice Rousseau, Patrice Daveau, Papegay et sa jolie soeur Catherine