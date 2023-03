Bordeaux

Tout d'abord je suis arrivé, au secrétariat du chef de corps qui était le lieutenant colonel RIVET avec notamment un certain Amouroux qui était chauffeur je crois, ensuite, pour une permission non accordée, j'ai été sanctionné et déplacé à l'habillement avec le Capitaine SAADIA ainsi que le sergent chef Koenig, et des potes, Saint-martin, Vasquez, Blanchard etc..............