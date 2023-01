Jean SEGURA

Paris

J'ai suivi mes classes de 4e et 3e dans ce collège au 21 rue des Petits-Hôtels à Paris 10e. Je me souviens de notre prof de français, Mr Durand, et de notre prof de maths, Mr Fürher, et d'un voyage de 24 h à Londres au printemps 1963. En 1964, c'est l'année des Beatles et de Rolling Stones.