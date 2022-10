Jennifer DESCAMPS

Je me souvient trés peu de cette époque si des gens se souvienne de moi venez m'aider a retrouver mes souvenirs mdr, non sans dec classe de neige les premier amoureux la grandre vadrouille j'ai aussi aimé cette époque j'ai hate de retrouver des personnes!!!

Rien a dire le collège quoi!!! c'atait bien quand même, on avais des super pote

J'ai vécu mes trois plus belle années dans se lycéen, j'y est connnu des gens super! j'était en SMS pendant trois ans voila!

Clermont

j'ai commençé mes études en 2003 et je suis sorti diplomé en novembre 2006! J'ai était menbre de l'association des étudiant et franchement on a bien déliré avec se bureau! sinon j'ai aussi vécu au foyer des étudiant pendant presque 3 ans!