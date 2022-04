Jérémy CLAIR.

Je recherche toute la classe de M. MASSANELASE (CE2 de 1989-1990): Cyril DAMBRINE, Damien CHEVET, Alexandre BOURGET, Estelle et tous les autres Alfred, son frère Wilfrid, Sabrina et j'en passe !!!

Vert pre

6ième C et 5ième C Avec M. Nomis en prof de Math, M. Placide en musique.