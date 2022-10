Jerome AMAROT

une progression constante et régulière !

mon club d'enfance ! un bref retour au source pour jouer avec mes potes(sous fausse licence mais chut!!!). On c'est trop marré

Maransin

1 année de folie avec des potes et en plus on jouait bien au ballon ce qui ne gache rien . il faut dire qu'on avait unsuper coach merci claudio !