Jérôme BAUSSÉ

Développement d'un module lié à la protonthérapie. Thèse en partenariat avec l'ENST sur le positionenment automatisé du patient dans les salles de traitement, et sur le contrôle qualité de la dose délivrée au patient.

Carestream Dental - Software Director (Informatique)

Lognes

Responsable de 7 Scrum Teams (~50 personnes) internationales (USA, Angleterre, France, Chine). Responsable du portfolio applicatif de la Division Equipment de Carestream Dental incluant CS Imaging, CS 3D Imaging, CS Model+, CS Connect, etc. Travail en étroite collaboration avec le directeur global du marketing et le directeur de la R&D pour définir et exécuter la stratégie de transformation digita