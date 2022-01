Joël BOISSIER

maintenance vds2 Cataroux. j'ai commencé à la salle des moules en 69,ensuite l'armée et au retour Cataroux a l'entretien . Atelier de confection des pneus avant cuisson.

j'ai fait mes classes à Hourtin naval et ensuite je me suis retrouvé aux BORMETTES école des radios de la MARINE. Chauffeur du Commandant de Corvette PETIT dont j'ai gardé un très bon souvenir.

SAINT FONS

maintenance mécanique à st fons nord. j'opérais sur des colonnes de distillation et principalement des pompes volumétriques ou centrifuges. j'étais aussi Délégué du personnel .HOMMAGE à NORBERT qui est parti, victime de l'amiante et qui a été mon mentor dans la politique et le syndicalisme.avec lui j'ai découvert aussi , les cristaux de quartz de l'Oisan jusqu' à l'améthyste du Puy de Dôme