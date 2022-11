José SANCHEZ

ASPTT - Narbonne Pratique de la gymnastique au sol et des agrées : de l'âge de 6 à 9 ans au Gymnase LE VIGNOLET à NARBONNE. Mon seul regret avec du recul : ne pas avoir continué car j'avais du potentiel... Enfant, on apprend vite et c'est le meilleur moment pour se lancer dans une activité et avoir de bons résultats très vite.

LA CHANTERIE - Narbonne Et oui!! Je n'aimais pas du tout ça à l'époque , mais j'ai été dans une chorale laïque de l'âge de 7 à 10 ans. Ca reste cependant de très bons souvenirs et l'expérience a été ludique et enrichissante.

Eclaireurs De France - Narbonne Court passage ches LES ECLAIREURS DE FRANCE (scoots laïcs). Il y avait trop de "grands" et pas assez de "petits" et donc on n'y apprenait pas que des bonnes choses... Mais ça fait des anecdotes à raconter et des souvenirs.

USSEP - Narbonne Ma prof de physique-chimie du collège dirigeant avec son époux une section cyclotourisme, on s'y est inscrit ma soeur et moi et tous les mercredis aprés-midi c'était dur dur pour les fesses, les cuisses et les mollets!!!! Un très très bon souvenir en bande avec des ballades mémorables à VTT ou vélo de course.

Taekwondo Club Léo Lagrange - Narbonne Je m'y étais inscrit initialement avec 1 ami et ma soeur par simple curiosité et n'ayant strictement aucune base martiale. J'y ai vite pris goût (trop) et ne me suis focalisé que sur cette discipline;tant et si bien que j'ai eu ma ceinture noire en 3ans avec mon 1er dan. C'est grâce à la pratique de ce sport que j'ai découvert le HAPKIDO, autre art martial dérivé coréen plus abouti à mon sens.

AGORA - Narbonne C'est la salle de sport où j'ai débuté la Musculation. J'en faisais de loin beaucoup + sérieusement à l'époque et le résulat payait. Il faudrait que j'y remette autant d'énergie de nos jours, mais... lol. Mon GROS REGRET : avoir stoppé net toute activité physique intense (muscu, arts martiaux) sans jamais avoir eu la volonté de m'y remettre avec le même engouement et la même motivation...

ENTENTE NARBONNE SPORTS JUDO JIUJITSU - Narbonne J'ai découvert le JUJITSU parcequ' une connaissance d' AGORA, professeur de JUDO (et de cette discipline) me chariait souvent amicalement en me disant que le TAEKWONDO était un sport de danseuse... Alors je me suis prété au jeu ; et finalement j'ai adoré le combat au sol et le coté plus "franc" de cet art beaucoup moins "conceptuel" et plus "concret" que le TAEKWONDO qui reste cependant ma base.

LE NAUTIL - Pontault combault Super complexe sportif intercommunal (LE TOP) avec piscine olympique, bassins, espaces verts, jacuzzis, sauna, hamam, salle de musculation sur deux étages, une salle de cours collectif et un terrain de squash... Mais trop loin du domicile pour ma chérie compte tenu de son emploie du temps...