Julien GOIN est sur Copains d'avant. Pour le contacter, connectez-vous ou inscrivez-vous gratuitement.
Parcours
Parcours scolaire
-
Ecole Jean Moulin (Saint Jean De La Ruelle)- Saint jean de la ruelle
Maternelle de septembre 87 à juin 90 ; CE1-CM2 de septembre 90 à juin 941987 - 1994
-
Collège Max Jacob- Saint jean de la ruelle
Déménagement sur Saran au cours de la 4ème1994 - 1996
-
Collège Montjoie- Saran
Arrivée en cours d'année de quatrième suite à déménagement1997 - 1998
-
Lycée Maurice Genevoix- Ingre
Bac S options SVT, et entrainement au dessin sur mes copies de cours !1998 - 2001
-
Lycée Descartes- Tours
Prépa Véto : Bizuth-coucou en 2001-2002, Kharré et président de l'association VETO LDT en 2002-03. Préparation du concours d'entrée à l'ENVN.2001 - 2003
-
Ecole Nationale Vétérinaire De Nantes- Nantes
Cinq années d'étude et une thèse de doctorat sur l'endoscopie chez les reptiles2003 - 2008
Parcours entreprise
-
Médiathèque D'orléans - Stagiaire (Autre)- Orleans 1998 - 1998
-
CLINIQUE VETERINAIRE DE LA TUILERIE - Stagiaire (Autre)- Saran 2003 - 2003
-
CLINIQUE VETERINAIRE DE LA TUILERIE - Stagiaire (Autre)- Saran 2004 - 2004
-
LA FERME TROPICALE - Stagiaire (Autre)- Paris
Manipulation et entretien de reptiles, amphibiens et invertébrés (mygales, scorpions)2005 - 2005
-
Novartis - Employé de service marketing (Marketing)- RUEIL MALMAISON
Promotion du FORTEKOR !!2006 - 2007
-
Cds Faune Sauvage (Envn), Zoo Planete Sauvage - Stagiaire (Autre)- Nantes 2006 - 2006
-
Pharmacie Centrale De L'envn - Assistant (Autre)- Nantes
Délivrance de médicaments et déchiffrage d'ordonnances2006 - 2007
-
UNITE DPMA ENVN - Comptable (Comptabilité)- Nantes
Saisie de chèques au service de Dermatologie-Parasitologie-Mycologie-AEI2008 - 2008
-
Centre Hospitalier Vétérinaire Atlantia - Stagiaire en NAC et animaux exotiques (Autre)- Nantes 2008 - 2008
-
Clinique Vétérinaire De L'europe - Vétérinaire (Profession libérale)- Pornic
Mon vrai travail... enfin !2009 - 2012
-
Oniris-ecole Vétérinaire De Nantes - Vétérinaire (assistant hospitalier du service NAC) (Profession libérale)- Nantes 2012 - 2014
-
Clinique Vétérinaire De Charbonnière - Vétérinaire (Profession libérale)- SAINT JEAN DE BRAYE 2014 - 2018
-
Clinique Veterinaire Des 1000 Pattes - Vétérinaire (Profession libérale)- Neuville aux bois 2018 - maintenant
Parcours club
-
Equipe De L'annuaire Des Eleves De L'envn- Nantes
Dessins de l'annuaire en 2004-2005, validation de fiches d'identité informatiques2003 - 2005
-
Les Beurres Nantais - Cafe-theatre De L'envn- Nantes
Rôles de la Sorcière de Naheulbeuk, de Steeve, de Roger, du contrôleur SNCF, du mari désabusé...2004 - maintenant
-
Club Aqua-terra (Envn)- Nantes
Président de la partie Terrariophilie/Reptiles du club depuis septembre 20052004 - maintenant
A propos
Général
-
Prénom Nom :Julien GOIN
-
Vit à :
France
-
Né le :
21 mars 1984 (41 ans)
Ma vie aujourd'hui
Profession :
Vétérinaire
Situation familiale :
en union libre