Julien GOIN

Ecole Jean Moulin (Saint Jean De La Ruelle) - Saint jean de la ruelle Maternelle de septembre 87 à juin 90 ; CE1-CM2 de septembre 90 à juin 94

Collège Max Jacob - Saint jean de la ruelle Déménagement sur Saran au cours de la 4ème

Collège Montjoie - Saran Arrivée en cours d'année de quatrième suite à déménagement

Lycée Maurice Genevoix - Ingre Bac S options SVT, et entrainement au dessin sur mes copies de cours !

Lycée Descartes - Tours Prépa Véto : Bizuth-coucou en 2001-2002, Kharré et président de l'association VETO LDT en 2002-03. Préparation du concours d'entrée à l'ENVN.