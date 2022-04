Julien TEMAL

- Promotion du logiciel - Prospection téléphonique - Mailing et e-mailing - Participation à la création et à l’installation du logiciel - Suivi de clientèle

- Développement du portefeuille clients - Identification et création en amont des besoins clients - Réunions d’exploitation clients - Réponses aux AO marchés publics et marchés privés - Etroite collaboration avec les Bureaux d’Etude - Développement du parc à travers les clients existants - Négociations commerciales - Interface : Clients - Chantiers - Bureaux d’Etude - Directions

- Développement du portefeuille clients (Entreprises Générales du Batiment, HLM... ) - Identification et création en amont des besoins clients - Réunions d’exploitation clients - Prescriptions et négociations commerciales - Interface : Clients - Chantiers - Architectes - Direction. - Objectif 2010 : 2 000 K€.

Thyssenkrupp Ascenseurs Nantes - Ingénieur des Ventes Services - Marché Public (Commercial)

Nantes

- Gestion d'un portefeuille client comprenant un parc ascenseur de 1 000 appareils en Ile de France - Développement du chiffre d'affaires et du parc ascenseur : Travaux, Modernisations et Maintenances - Réponses aux Appels d'Offre marchés publics et marchés privés - Négociations commerciales Clients : Administrations public, Offices HLM, SA HLM, Mairies, RATP,France Télécom....