Katherine MENGARDON

un passage a CBBC, la chaine des enfants, et puis BBC Jam, a produire des jeux internets educatifs pour apprendre a composer des chansons et a chanter!!

Little Inventors - Educatrice, auteur (Autre)

Londres

Nous invitons les enfants à créer des inventions et à les dessiner, et on réalise les meilleures! https://www.littleinventors.org/ Je crée les ressources éducatives, et travaille avec nos partenaires pour lancer des défis aux enfants du monde entier! J'ai aussi ecrit le Little Inventors Handbook en collaboration avec l'artiste Dominic Wilcox, livre en parution en Novembre 2019 chez Harper Collins