Cours de judo/jeux d'opposition pour les enfants des classes primaires et maternelles et formation des maitres à lactivité judo/jeux d'oposition

Ucpa Paris - Professeur (Autre)

Paris

Formatrice et responsable de formation pour un groupe de BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport)... Bref un diplôme de l'animation professionnelle et du sport !!!