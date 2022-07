bons souvenirs bonne élève aurait pu mieux faire!!!..trop joyeuse...sociable,gentille se qui as fait croire a des tas d abrutis que j'etais une fille facile...MDR le doigt ds l'oeil!!!ahaha

Meaux

très absente du aux hospi de ma mère. j'ai fais deux 3eme, un séjour à lens en vercors je me souviens de nadia el jirari , fernando abguillerme le boxeur, leila attik, zulmira zuzu, yavait didier, fred, et tant d'autres têtes sans me rappeler des noms désolé.nathalie la pionne...la cpe qui était adorable..