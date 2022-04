Saint priest en jarez

J'ai été Louveteau et Rangers aux scouts de La Terrasse (Saint-Etienne 42). Puis Rangers et Pionniers au scouts de Saint-Priest en Jarez (42). J'ai été obligé par la suite d'abandonner car je rentrais en apprentissage de Charcutier-Traiteur, je n'avais plus le temps d'aller aux réunions et de partager les activités.