Lauriane PIERRE

Pil-poil - Stagiaire (Autre) - Chateau du loir salon de toilettage: démêlage, lavage, séchage, vente, prise de rendez-vous.

Le Cèdre Enchanté - Stagiaire (Autre) - Le grand luce élevage de chiens et chats: soins aux animaux, entretiens des enclos et des locaux, préparation et participation aux expositions

Sarl Cezar - Stagiaire (Autre) - Armentieres en brie élevage de chiens et chats:soins aux chiens et chats de l'élevage et de la pension, entretiens des enclos et des locaux

Maisons De Retraite - Stagiaire (Autre) - Chahaignes (1 mois à Chahaignes et 1 mois à Bessé sur bray) ménage des chambres, toilettes et habillage des résidents, assistance pdt les repas, animation, compagnie aux résidents

Scp Lacoste Prenant Gaillard - Employée (Autre) - Le grand luce toiletteuse

Particulier - Employée (Autre) - Chahaignes aide de vie (garde d'enfant)

Particulier - Employée (Autre) - Flee agent d'entretien

Particulier - Employée (Autre) - Chahaignes aide de vie (garde d'un enfant de 2 ans, ménage, repassage)

Ets Cfg - Employée administrative (Administratif) - Saint mars la briere chez un chaudronier-soudeur (création d'attelages pour voitures de luxe) établissement de factures, devis, tenue de la trésorerie sur PC, classement de factures fournisseurs et clients

Iss Abilis France - Employée (Autre) - Beaucouze agent d'entretien, remplacement de 15 jours

Sarl Ce.z.ar - Employée (Autre) - Armentieres en brie élevage de chiens et chats:soins aux chiens et chats de l'élevage et de la pension, entretiens des enclos et des locaux, accueil de la clientèle

Particulier - Infirmière (Autre) - Chateau du loir aide de vie chez une personne agée

école Ste Anne - Employée (Autre) - Ruille sur loir je suis asem. pour faire court, je seconde la maîtresse dans une classe unique, de la très petite section au CP. en congé mat'!

Atelier Du Maroquinier - Péparatrice de commandes - La chartre sur le loir