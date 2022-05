Meru

j'y prennais dess cours de chant avec sylvain depuis le debut et des cours de salsa avec audrey......... profs geniaux ,ambiance sympa ...... par contre comme dans les magasins .... on vous caresse dans le sens du poil ....on est enjoleur pour avoir de plus en plus d adherent mais quand un problème ( accident)survient .... le service apres vente est inexistant !!!!