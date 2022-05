Socopa - Technicien supérieur (Technique)

L'isle sur la sorgue

Responsable service énergie, curatifs et préventifs sur installation frigorifique, sur installation réseau d'air ( comprésseurs ), sur réseau d'eau chaude ( chaudiére, échangeur, adoucisseurs ), sur réseau de vide ( pompes a vide ) et installation Sprincklage ( incendie ). Préventifs et révisions sur machines industrielles. Curatifs sur machines industrielles.