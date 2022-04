Louis FOURMENT

Attaché de direction financière lors de la restructuration et du nouveau plan de gestion informatique administrative, financière et comptable- en charge de la formation des cadres locaux- plan de zaïrisation d'encadrements.

Jm Paillard (Sa) - Directeur financier (Finance)

Mouy

DAF de ce groupe de PMI et PME spécialisées en produits de beaux arts et matériels de classement-aide à la reorganisation des services et modernisation de la gestion informatique