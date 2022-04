Lucie BONNAY

CIBA VISION - Assistante de la Direction Scientifique (Technique)

Toulouse

Mission en intérim (renfort d'une équipe) L'entreprise CIBA VISION est une filiale du groupe pharmaceutique suisse Novartis. Je suis chargée d'organiser des formations et des séminaires destinés aux ophtalmologues, opticiens, orthoptistes et optométristes pour présenter et les former aux nouveaux produits Ciba Vision. Relations avec le Conseil National de l'Ordre des Médecins.