Boulangerie Choisne - Commerçante (Autre)

Chiche

boulanger patissier chocolatier mickael mon mari effectue la production creation de produit nouveau et moi je suis a la vente avec deux vendeuse une qui fait le portage dans les campagne et l autre a quart temps et moi je m ocuppe de la compta et gestion de fournisseur et de notre petit garcon