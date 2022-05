Ludovic ULLIEL

ROHDE ET SCHWARZ - Employé administratif (Administratif)

Meudon la foret

LICENCIEMENT ECONOMIQUE NON JUSTIFIE MAIS QUAND ON GENE... 5 ANS DE GALERE, DE STRESS ET DE LAISSER A L'ABANDON, ON NE LUI DIT PAS MERCI ; HEUREUSEMENT QUE LES 7 AUTRES ENTREPRISES ENSUITE ONT SU RATTRAPPER LE MAL FAIT. QUE LA BOITE COULE ET JE LE PENSE ENCORE 7 ANS APRES ; L'AIGREUR EST TOUJOURS LA ET JE LEUR EN VOUDRAIT TOUJOURS