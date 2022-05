Magalie THIBAULT

Loudun

je me souviens avoir fait l'école buissonnière et ma merci à ma grande soeur pour ne m'avoir dénoncée qu'au bout de 3 jours depre farniente...le pire c'est que je n'étais qu'en CP...ça promettait...ça ne m'a pas empêché de faire de belles études et d'avoir une belle carrière profesionnelle !!