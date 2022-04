Marc Abitbol

J'étaus dans ce collège entre Les Années scolaires 1968-1969 ; 1969-1970 et 1970-1971 en Classes de 5ème, 4ème et 3ème

Creil

j'étais sen Seconde C à partir de Novembre 1971 en 1ère C à partir e Septembre 1972 En TerminaLe C1 à partir de Septembre 1973 BAC C Obtenu en Juin 1974