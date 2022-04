Marc ANDRE

Pressenti pour jouer le rôle de l'enfant Jésus, à l'occasion des fêtes de la nativité, je rompais mon contrat avec pertes et fracas, ne supportant pas d'être allongé sur une mauvaise valise, lors des répétitions. Les filles en furent quitte pour chercher une autre tête blonde.

A l'entrée de l'école, contre 5 centimes (ou 20 sous), j'achetais, quand j'étais en fonds, un cornet de pois chiches salés; çà valait bien un caramba ou un ZAN (exquis et bienfaisant).

Elève interne. Participant à la dernière minute à un vidage de dortoir (expédition mise au point par les élèves scientifiques), je m'en acquittais si bien que je fus le seul puni et viré du Lycée quelque jours avant le BAC. Je passais la nuit précédant l'épreuve au cercle-de garnison. Peu rancunier, je passais, diplome en main au bahut, remercier l'abbé WELTER,mon prof principal de term A.

Paris

Je me passionne pour ce DESS qui fait le tour de l'administration de l'entreprise. Un module me donne du fil à retordre: les stats. Je m'acroche et çà passe.