Marc ANDRIEU

RAVISY ET ASSOCIES - Aide comptable employé aux écritures (Comptabilité)

Paris

Cabinet d'avocats Quai des Grands Augustins 75006 Paris et rue Louis Blanc 75010 Paris Premier emploi après 3 ans et demi de chômage. Il m'a permis de me remettre à niveau et de me former sur EXCEL et WORD. Sinon où en serais-je actuellement ??? Peut-être à la rue ??? J'ai connu : - Marie-Claire Laporte - Maître Marie-Pierre Blanc - Maître Mendy - Michele Ribanelli