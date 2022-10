Marc HERRANZ

Rotaract Club De St-etienne - Saint etienne Simple membre actif sous la houlette de Mr et Mme Marc de Lassablière. J'ai participé aux conventions de vichy / clermont-ferrand, paris, nice, le touquet,

Rotaract Club De Bordeaux - Bordeaux Président de club de 85/86 puis Responsable du 169ème District pour aider à la création du club de Bayonne-Biarritz (64) et de celui de La Rochelle (17). RYLA et un voyage d'étude avec l'OFQJ au Québec. qq noms: pourreau (frère et soeur), trèmont (les 2 soeurs: frédérique et dominique), philippe leblanc, guillaume courteault, m-claude pontoni, véro. marquette, m-christine callen, t. grossin-bugat.

Ryla 84 - Oloron sainte marie Simple participant à qui était donné l'immense honneur de participer à un séminaire de jeunes dirigeants (à l'époque j'étais président de club) parrainé par le Rotary: visites d'entreprises ex; chocolaterie rozan, piscicultures mais aussi travaux de communication sous forme d'ateliers thématiques avec le CESI de blanquefort comme animateurs pros + soirée galas avec spectacle ( sketches, chants...)

Chantier De Restauration - Blaye membre actif et jeune bénévole en juillet pour aider à restaurer cette immense forteresse. Des graffitis ornaient encore les galeries souterraines qui avaient servies de prisons pendant les 2 guerres, maintenant le grand prix d'équitation se passe en bas dans les douves, de l'histoire on passe à l'événementiel... non loin l'estuaire de la garonne maintenant classé à l'unesco !